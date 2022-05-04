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04 Mayıs 2022 Çarşamba 10:45:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2022 Çarşamba 10:45:00

Bayram sahnesi

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Sanat camiasının birçok ünlü ismi Ramazan Bayramı'nda boş durmadı. Popüler tatil beldelerinde sahneye çıkan yıldızlar, konuklara müzik ziyafeti yaşattı

HADİSE

Eşim kraliçe gibi bakıyor

Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlendikten sonra Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Gold detaylı süper mini bir elbise tercih eden şarkıcı, 'Prenses' şarkısını söyledikten sonra açıklamalarda bulundu. Dinçerler ile evlendiklerini doğrulayan Hadise, ''Bu şarkıyı yıllardır söylüyordum ama ilk defa evlendikten sonra söylüyorum. Şarkımda prensesler gibiydim baba evinde diye ama eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği ve hep yanımda olduğu için" dedi. Çiftin nikah törenine ait fotoğrafları ne zaman paylaşacağı ise merak konusu oldu.

EBRU YAŞAR

Yeni klip müjdesi

Yaşadığı talihsiz kaza sonrası sahnelere hızlı bir geri dönüş yapan Ebru Yaşar, Kıbrıs Les Ambassadeurs'da bayramı karşıladı. Modacı Amor Gariboviç imzalı kıyafetiyle dikkat çeken Yaşar, eski albümden yeni bir klip geleceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde ayağında ikinci kez küçük bir operasyon geçiren Yaşar, sağlık durumu hakkında, "İnşallah geçti gitti, her şey yolunda. Topuklu giymek artık korkutmuyor. Küçük topukluyla çıktım. Düz ayakkabıyla da çıkıyorum. Çok rahat ettim" dedi. Reklam filmi çok beğenilen Yaşar, "Firmayla güzel bir işbirliğimiz oldu. Onlarda memnun kaldılar. Çok mutluyum, devamı gelecek" dedi.

SİMGE

Cesur Simge

Şarkıcı Simge, İzmir Alaçatı'da hayranlarıyla buluştu. Şarkıları ve sahne performansıyla beğeni toplayan Simge, konserde giydiği kırmızı kostümüyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Geceden fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayan Simge, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

SİBEL CAN

Alkışlar iyileştirir

Sanatçı Sibel Can, Kıbrıs'daydı. Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de vardı. Gecede Erbil'e olan sevgisini ifade eden Can, 'Alkışlar iyileştirir' diyerek şarkılarını şovmen için seslendirdi. Bir ara Erbil'in masasına giden Can, şovmenle bayramlaştı. Can, bayram sonrası yoğun bir konser programı ile sevenleriyle kucaklaşacak.

MELEK MOSSO

Şehir şehir gezeceğim

Genç şarkıcı Melek Mosso, Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de konser verdi. Yaz sezonunu çalışarak geçireceğini söyleyen Mosso," Biz hiç durmayacağız, şehir, şehir gezeceğiz. Ben herkese söylüyorum arkadaşlarım iyi bilir, traktör Mosso. Ben kendim taktım, alıştık artık'' dedi. Tribüte albümlerinde rekabet olup olmadığı yönündeki soruya Mosso, "Benim için öyle bir rekabet yok. Herkesin şahsına münhasır bir ses ve tarzı var. Tabii kendimi özel bir yerde hissediyorum çok dinlendiğinde" diye cevapladı.

GÜLBEN ERGEN

Göz doldurdu

Şarkıcı Gülben Ergen, Kıbrıs sahnesinde şarkılarıyla izleyenleri coşturdu. Sırt ve bel dekolteli bir kostümle sevenlerinin karşısına çıkan Ergen seyircisiyle tek tek fotoğraf çektirdi. Ergen hem şarkılarıyla hem de güzelliğiyle göz doldurdu.

BURAK KUT

Gençlerle aynı sahnede

Burak Kut, Hisar Genç Filarmoni Orkestrası'yla aynı sahneyi paylaştı. Konser okulun kampüsündeki Kültür Merkezi'nin sahnesinde izleyicilere açık olarak gerçekleştirildi. Kut, gençlerle birlikte aynı sahneyi paylaşmanın kendisini müziğe başladığı yıllara götürdüğünü söyledi. Böyle bir oluşumu harika bulduğunu ekleyen Kut, öğrencilere başarılar diledi.

SUAT ATEŞDAĞLI

İlk konser

Geçirdiği kalp krizi sonrası bir süre dinlenmeyi tercih eden ünlü DJ Suat Ateşdağlı, yaklaşık 2,5 ay sonra ilk kez müzikseverlerle buluştu. Ateşdağlı, Antalya'da set başına geçip, çaldığı şarkılarla tatilcilere coşkulu bir bayram yaşattı.

Etiketler : konser bayram bayram konserleri ünlüler
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