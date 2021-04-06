30'umda kendimi daha iyi tanıdım

'Kamera Arkası'yla ekranda olan Beyza Şekerci, 30 yaşından sonra kendini daha iyi tanıdığını ifade etti. Anne olmasıyla birlikte enerjisini artık daha doğru bir şekilde yönetebildiğinden bahseden Şekerci, tüm kadınların kendilerine inandıklarında istedikleri her şeyi değiştirebileceklerini, güzelleştirebileceklerine inandığını söyledi. Şekerci oyunculuk kariyeriyle ilgili de, her zamanki heyecanı ve enerjisiyle yeni yolculuklara tam gaz hazırlandığını belirtti.-

