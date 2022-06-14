1 milyon lirayı koluna taktı

TSM sanatçısı Bülent Ersoy, 1 milyon liralık çantasıyla dudak uçuklattı. Ankara'da Jalis Beaut Bar adlı güzellik merkezinin açılışında boy gösteren Ersoy, boynunda, bileklerinde ve ellerindeki pırlanta takılarla ilgi odağı olurken Katar'dan özel olarak getirttiği çantasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Sanatçının sınırlı sayıda üretilen çantasının değerinin 55 bin dolar (955 bin lira) olduğu öğrenildi.