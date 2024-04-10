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10 Nisan 2024 Çarşamba 23:02:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 23:02:00

Yüksekova'da camilerden kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: İHA

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde camilerden kuvvetli yağış ve oluşabilecek su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından harekete geçen yetkililer, vatandaşları bilgilendirmek için cami hoparlörlerinde anons yaptı. Kuvvetli yağış ve sonrasında yaşanması muhtemel sel ve su baskınları için Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan İhsaniye Camisi'nin hoparlörlerinde yapılan anonsta, "Sevgili Yüksekova halkı yarın ilçemizde sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar çok kuvvetli yağış beklenmektedir. Beklenen yağışlarla birlikte sel su baskını yıldırım düşmesi dolu ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Hakkari Yağış Yağmur Yüksekova
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