YTB başkanlığına yeniden Abdullah Eren atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Abdullah Eren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na (YTB) yeniden atandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na (YTB) yeniden atanan Abdullah Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeniden atama dolayısıyla şükranlarını arz ederek, yurt dışındaki vatandaşlar ve soydaş akraba topluluklara yönelik çalışmaların durmaksızın süreceğini belirtti.

Eren, mesajında şunları kaydetti;

Tensipleriyle tekrar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine atanmam vesilesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde Türkiye Yüzyılı'nda da nerede bir vatandaşımız, kardeşimiz varsa orada olacağız inşallah.

ABDULLAH EREN KİMDİR?



Abdullah Eren, 1984 İstanbul doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans; Londra-Westminster Üniversitesi Diplomasi Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

Çalışma hayatına özel sektörde başlayan Abdullah Eren, 2014 yılında Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Sırasıyla Başbakan Müşaviri ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Eren, 27 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine atandı.

YTB Başkanlığı görevi süresince yurt dışında sayıları 7 milyonu bulan Türk vatandaş diasporasından; Balkanlardan Orta Asya, Kafkasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir havzaya yayılmış olan ve içerisinde Osmanlı bakiyesi unsurları da barındıran soydaş ve akraba topluluklar ile Türkiye'de öğrenim görmekte olan dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere yönelik çalışmaların yürütülmesine öncülük etti.

Bu süreçte YTB'nin ilgili faaliyet alanlarında özellikle gençlere yönelik düzenlenen programlar kapsamında yurt dışı vatandaş diasporasından gönül coğrafyasına 100.000'i aşkın genç ile temas edildi.

Kendisi de aslen Batı Trakya kökenli olan Abdullah Eren, Ahıska Türkleri, Kırım Tatarları, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki Türk soylular gibi hususlar ile Batı Trakya, Libya, Suriye, Filistin ve Dağlık Karabağ'da hem sahada hem de bürokratik düzeyde birçok proje ve faaliyetin gerçekleştirilmesi üzerinde önemle durdu.

Sivil toplumda da aktif görevler üstlenmiş olan Abdullah Eren, Balkanlarla ilgili STK'larda görevler üstlenmiştir. Gençlik yıllarından beri aktif siyasette yer almış, Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları Dış İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Halen TEKNOFEST İcra Kurulu üyesidir.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tekrar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine atanan Abdullah Eren, İngilizce bilmekte, evli ve 2 çocuk babasıdır.