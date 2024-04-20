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20 Nisan 2024 Cumartesi 16:38:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 16:38:00

Vatandaşlar isyan etti! Yenibosna metrosunu su bastı

Kaynak: DHA

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İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Yenibosna metro istasyonunu su bastı. Vatandaşlar, önlem alınmadığı gerekçesiyle CHP yönetimindeki İBB'ye tepki gösterdi.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Sağanakla Ataköy -Olimpiyat Metro hattının Yenibosna istasyonuna su girdi. Yürüyen merdivenlerin tavanından ve duvarından akan su istasyona kadar ulaştı. Suyun ulaştığı alanlar görevliler tarafından vatandaşların kullanımına kapatıldı.

Etiketler : Ataköy Olimpiyat Metro Yenibosna İstasyonu Su Baskını
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