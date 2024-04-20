Vatandaşlar isyan etti! Yenibosna metrosunu su bastı
Kaynak: DHA
İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Yenibosna metro istasyonunu su bastı. Vatandaşlar, önlem alınmadığı gerekçesiyle CHP yönetimindeki İBB'ye tepki gösterdi.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Sağanakla Ataköy -Olimpiyat Metro hattının Yenibosna istasyonuna su girdi. Yürüyen merdivenlerin tavanından ve duvarından akan su istasyona kadar ulaştı. Suyun ulaştığı alanlar görevliler tarafından vatandaşların kullanımına kapatıldı.
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