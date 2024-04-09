'Türkiye'den İsrail'e jet yakıtı'! İletişim Başkanlığı kirli iddiayı çürüttü

'Türkiye'den İsrail'e jet yakıtı' yalanı! İletişim Başkanlığı kirli iddiayı çürüttü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
DMM, 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiasının provokasyon içerdiğini duyurdu.
DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiası doğru değildir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.
Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır.
Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz.
��Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 9, 2024
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.
Bahse konu... pic.twitter.com/tRXyVUkMHQ
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