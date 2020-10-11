Türkiye'den ateşkese rağmen Gence'deki sivil katliama sert tepki

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11 Ekim 2020 Pazar 15:02:00 - Güncelleme:11 Ekim 2020 Pazar 15:07:00

Türkiye'den çok sert 'Gence' tepkisi: Artık Ermenistan'a dur denmeli

Kaynak: AA

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Ateşkesin ardından Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'yi füzelerle vuran ve sivilleri hedef alan Ermenistan'a Türkiye'den çok sert tepki geldi: Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir.

 Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

"ARTIK BU HUKUK TANIMAZLIĞA DUR DENMELİ"

Çatışma bölgesine 100 kilometre mesafedeki Gence’de bir apartmana isabet ederek 9 sivilin ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenilen saldırının, Ermenistan yönetiminin ihtilafı işgal altındaki Azerbaycan topraklarının dışına yayma amacına yönelik provokasyonlarının yeni bir örneği olduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır. Ermenistan’ın bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir."

ERMENİSTAN ATEŞKES DİNLEMEDİ

Ermenistan ordusu, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'yi füzelerle vurmuş, kanlı saldırıda 9 kişi ölmüş, 34 kişi de yaralanmıştı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren sivil sayısı 41'e yükselmişti.

Rusya'nın önderliğinde masaya oturan taraflar, Dağlık Karabağ'da esir ve cenaze değişimi için ateşkes ilan etmişti. Fakat Moskova'da alınan ateşkes kararı dün fiilen devreye girmemişti. 

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