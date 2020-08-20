Türkiye'den AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Objektif ve dürüst olmalıdır

Avrupa Birliği Konseyi’nin 19 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenen video konferansı sonucunda yayımlanan açıklama, Konsey’in, iki üye ülkesinin yönlendirmesi ve şantajlarının esiri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir.

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olmalıdır.

Daha önce de kamuoyuyla paylaşıldığı üzere, itidal çağrılarının diyalog ve işbirliğinden yana olan ülkemize değil, AB üyelik dayanışmasını istismar eden, AB’nin çıkarlarına da zarar veren, gerginliği tırmandıran asıl taraflar olan Yunanistan ve GKRY’ye yapılması gerekir.