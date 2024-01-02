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02 Ocak 2024 Salı 11:15:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 11:15:00

TİKA, Afganistan'da Herat Yazarlar Birliği binasının tadilatını üstlendi

Kaynak: AA

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Afganistan'da Herat Yazarlar Birliği binasının bakım ve onarımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaptırıldı.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamaya göre, bir asırdır kültür ve edebiyat alanında faaliyet yürüten Afganistan'ın ilk edebiyat kuruluşu Herat Yazarlar Birliğinin ihtiyaç duyulan bakım ve onarımı TİKA Herat Ofisince yaptırılarak yazarların ve edebiyat severlerin kullanımına sunuldu.

Binanın açılış törenine Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, Herat Kültür ve Enformasyon Müdürlüğü Kültür Müdürü Hamidullah Giyasi, Galip Üniversitesi Rektörü Nasır Rahyab, Herat Yazarlar Birliği Başkanı Muhammed Davud Münir ve çok sayıda Heratlı yazar, şair ve akademisyen katıldı.

Herat Yazarlar Birliği Başkanı Münir, burada yaptığı konuşmada, tadilat öncesi zemin ve çatı sorunları ile elektrik, ısıtma ve klima gibi çeşitli problemler yaşadıklarını söyleyerek, tadilat nedeniyle TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz de şu ifadeleri kullandı:

"İdari ve sivil altyapıların geliştirilmesini ve kurumsallaşmalarını önemsiyoruz. Çünkü böylece elde edilen başarıların ve tecrübelerin halka ve geleceğe mal edileceğini düşünüyoruz. Bunun için bugün Herat Yazarlar Birliği üzerinden yaptığımız destek, kültürel ve sosyal olarak bütün Afganistan halkını ilgilendirmektedir. Yapılan bu kapasite geliştirmenin daha çok üretime dönüşmesini umuyoruz."

Galip Üniversitesi Rektörü Rahyab ise TİKA'ya teşekkür ederek, Yazarlar Birliğine kitap desteğinde bulunacaklarını kaydetti.

Etiketler : tika afganistan herat yazarlar birliği
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