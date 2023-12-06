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06 Aralık 2023 Çarşamba 14:23:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 14:23:00

TDV'den Filistin'e destek kampanyası

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Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze ve Filistin'de yaşanan soykırıma sessiz kalmamak adına destek kampanyası başlattı.

Topraklarını savunan Filistin halkı dünyanın gözü önünde yıllardır acımasızca zulme maruz bırakılıyor.

Savunmasız Filistin halkına yönelik saldırılarına aralıksız devam eden İsrail, abluka altına aldığı şehirlerde hayati önem taşıyan elektrik, su ve gaz akışını kesip; gıda ve tıbbi yardım girişini engelleyerek mazlum insanların yaşam hakkını elinden almaya çalışıyor.

Filistin'e yapılan askeri ve psikolojik saldırılarda en fazla zararı şüphesiz bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar yani savunmasız siviller görüyor.

Canlarına ve mallarına kast edilen, insanlık dışı muamelelere maruz bırakılan Filistinli kardeşlerimizin bu zor günlerinde yanında olmamız gerektiğine inanıyoruz.

Alicenap milletimizi, zalimin değil mazlumun yanında olan kardeşlerimizi, dünyanın gözü önünde yaşananlara duyarlı olmaya ve ellerinden geldiği kadar mazlum Filistin halkının ihtiyaçlarına destek olmaya çağırıyoruz.

Müslümanların göz bebeği Hz. Peygamberin emaneti Kudüs için, Mescid-i Aksa'yı korumak için, Gazze için canları pahasına mücadele eden kardeşlerimize ve bu uğurda kutlu makama, şehitlik mertebesine erişen şühedaların yetimlerine, bizlere bıraktıkları emanetlere sahip çıkmaya davet ediyoruz.

İsrail'in bitmeyen zulmüne karşı dimdik ayakta durmaya çalışan Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onlara yalnız olmadıklarını en çok da bu zamanlarda hissettirmeliyiz.

Siz de kardeşlerimizin bu zor günlerinde yanında olmak, onların acil ihtiyaçlarını karşılamak için online olarak bağış yapabilir ya da FİLİSTİN yazıp 5601'e SMS göndererek 25 TL destekte bulunabilirsiniz.

Etiketler : tdv gazze filistin
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