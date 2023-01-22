Taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 22, 2023
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/6BQXa0w7Dy
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