Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.



Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/6BQXa0w7Dy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 22, 2023