Suriye'de ABD helikopteri düştü iddiasına yalanlama
Kaynak: DHA
Katil Beşar Esed rejimine bağlı haber ajansı SANA'nın 'ABD helikopteri düştü' iddiasına yalanlama geldi.
Suriye'de rejimin resmi haber ajansı SANA, Suriye'nin kuzeyinde ABD'ye ait bir askeri helikopterin düştüğünü duyurdu. Ancak ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'dan yapılan açıklamada, haber yalanlandı.
Suriye'de rejime ait resmi haber ajansı SANA, Suriye'nin kuzeyinde Hasiçi şehrinde ABD'ye ait bir askeri helikopterin düştüğünü açıkladı. Haberde, helikopterin tipi ve kazanın nedeninin henüz bilinmediği kaydedilirken, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyonu haberi yalanlandı.
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