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Süper Kupa maçının bilet geliri depremzedelere aktarılacak
12 Mart 2024 Salı 13:11:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 13:11:00

Süper Kupa maçının bilet geliri depremzedelere aktarılacak

Kaynak: AA

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Turkcell Süper Kupa maçının bilet geliri, depremzedeler için bağışlanacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da yapılacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet geliri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasından elde edilecek bilet gelirinin, TFF ve iki kulübün ortak kararıyla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacağı belirtildi.

Etiketler : süper kupa galatasaray fenerbahçe depremzede
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