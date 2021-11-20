VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
SSB Başkanı İsmail Demir: Türkiye çapında çığa dönüşecek
En çok sesini özledim
Sürahi Nine ekrana dönüyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Dünya Çocuk Hakları Günü' mesajı
Şarkıcılığa terfi etti
Müslüme'nin cenazesi Karaman'da defnedilecek
Hindistan'da sel nedeniyle çöken binada en az 17 kişi hayatını kaybetti
İngiliz arşivinden bilinmeyen bir Atatürk röportajı çıktı
Sarıdan kurtuldu
Kardeşlik Ödülleri
Avukatlık asgari ücretinde değişiklik
Erkek dediğin ‘Amber' gibi kokmalı
Yanan ormanlara yakın mahalleler fidanlarla buluşacak
Turgay Güven: Artık Avrupa'da da hizmet veriyoruz
İran Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu
Kepçe kulak, okul çağından önce tedavi edilmeli
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü ihraç hakim yakalandı
Türk Silahlı Kuvvetleri 7 ayda 831 teröristi etkisiz hale getirdi
Tokat'ta 4 şiddetinde deprem
BDDK, Türk Ticaret Bankası'na faaliyet izni verdi
Kovid-19'dan korunmak için açık havada da maske takılması uyarısı
Taziye yemekleri yasaklandı, vaka sayıları azaldı
Şehre boksla dönüş
Hepsi grubu toplanmıyor
20 Kasım 2021 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 14:47:00

SSB Başkanı İsmail Demir böyle duyurdu: Türkiye çapında çığa dönüşecek

Kaynak: AA

ABONE OL

SSB Başkanı İsmail Demir, Vizyoner Genç KÖK Programı'nın tanıtımında gençlere seslendi. KÖK Programı hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapan Demir, "Geri bildirimler, programı daha da mükemmelleştirecek. Türkiye çapında bir kar topu olarak başlayıp, büyük bir çığa dönüşmesini bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Vizyoner Genç KÖK Programı"nın, Türkiye'nin küresel güç olma vizyonuna önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Demir, "Vizyoner Genç KÖK Programı"nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, hayalleri uğruna fedakarlık yapabilen gençler olduğu sürece geleceğe inançlarının tam olduğunu söyledi.

Kendilerinin bir nesil olarak bir şeyler yapmaya çalıştıklarını ancak gençlerin mutlaka çok daha iyisini gerçekleştirmesi gerektiğini dile getiren Demir, "Yapacaksınız, buna da inanıyoruz. Son yıllarda görülen hareketlilik bunun bir işareti." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "TEKNOFEST gençliği" vurgusuna işaret eden Demir, "TEKNOFEST aslında bir potansiyelin ne olduğuyla ilgili bir gösterge oluşturdu. İnşallah bu potansiyelin müthiş bir enerjiyle ortaya çıktığını göreceğiz." diye konuştu.

KÖK'ün bir pilot program olduğunu belirten Demir, düşük bir sayıyla başladıklarını ve programın sürekli kontrol ayarlarını yapacaklarını ve sayıyı da şirketlerin gayretiyle artıracaklarını anlattı.

"TÜRKİYE ÇAPINDA BİR ÇIĞA DÖNÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Savunma sanayisiyle başlamış olsalar da KÖK programının bir bilgi, bilim, sanayi ve teknoloji seferberliği olduğunun altını çizen Demir, Türkiye çapında benzer amaçlarla yürütülen birçok programın birlikte koordine edilmesinin önemine işaret etti.

Demir, "Herkes kendi bulunduğu ortamda en iyisini yapma idealiyle bazı programlar başlatabilir ama bunlar birbirinden habersiz yürüyorsa gereken sinerjiyi oluşturamayız. Bunun için KÖK programı bir modeli, bir kavramı ortaya koyacak ve bir pilot programı olacak. Bu pilot programın başarıları, diğer programları tetikleyecek. Geri bildirimler, programı daha da mükemmelleştirecek. Türkiye çapında bir kar topu olarak başlayıp, büyük bir çığa dönüşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, teknolojik gelişmeler ne getirirse getirsin, nitelikli insan gücüne ihtiyacın hiçbir zaman azalmadığını vurgulayarak, gençlerin kabiliyetini keşfedip onları doğru yönlendirmek ve Türkiye çapında bir değere çevirmek gerektiğini söyledi.

İdealleri gerçekleştirme konusunda azim ve kararlılıkla çalışmalar sürdürülürken çeşitli engellerle karşılaşılabileceğinin altını çizen Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

Konuşmasının ardından Demir'e üzerinde çırakların imzalarının olduğu bir forma hediye edildi.

Demir, TR Eğitim ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü Çağlar Demirkan, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve Savunma Sanayii Akademi Başkanı Cenk Aktaş'ın katılımıyla KÖK Programı için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

KÖK HAKKINDA

KÖK, SSB himayesinde başlatılan Vizyoner Genç Programı kapsamında, Savunma Sanayii Akademi ve TR Eğitim ve Teknoloji AŞ koordinasyonunda yürütülen ve ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ROKETSAN, HAVELSAN ve STM'nin katkılarıyla oluşturulan bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirildi.

Usta çırak rehberliği, eğitim, vizyon ve destek programlarından oluşan KÖK, lisanslarının birinci yılını başarıyla tamamlayarak ikinci yılına başlayan üniversite öğrencilerini hedefliyor.

KÖK Programı'na toplam 1112 başvuru alındı ve 983'ü kriterlerinin tümünü sağlayarak geçerli başvuru olarak kaydedildi.

Etiketler : İsmail Demir Savunma sanayii Vizyoner Genç Programı KÖK
Heyecanlıyız mutluyuz

Heyecanlıyız mutluyuz
Hayran bıraktı

Hayran bıraktı
Çekmeyin utandım!

Çekmeyin utandım!
Survivor yolcusu

Survivor yolcusu
Erkek Severse ile dönüş yapıyor

Erkek Severse ile dönüş yapıyor
Yıllar sonra gelen itiraf

Yıllar sonra gelen itiraf
Klibini fotoğrafla çekti

Klibini fotoğrafla çekti
Sahne benim vitrinim

Sahne benim vitrinim
3 yılda 3'üncü ayrılık

3 yılda 3'üncü ayrılık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER