Sosyal medyada can dostlara ev buluyor
Erzurum'da "Lika" isimli Alaska kurduyla yaşayan hayvansever Alp Tolga Oğuz, yıllardır sahipsiz hayvanlar için çalışma yürütüyor. Sahipsiz hayvanların hem yaralarını saran hem de su ve yiyecek ihtiyacını gidermeye çalışan Oğuz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da 9 ayda çoğunluğu kedi olmak üzere 30 sahipsiz hayvanı sahiplendirdi.
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