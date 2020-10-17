Selçuk Bayraktar'dan haydut Ermenistan'a sert tepki: Savaşın bile bir ahlakı vardır!
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı alçak saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bayraktar, "Korunmasız masum sivillere, çoluğa çocuğa, el kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır..." dedi.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı alçak saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Savaşın bile bir ahlakı vardır! Tank tanka, uçak uçağa, asker askere, tüfek tüfeğe... Korunmasız masum sivillere, çoluğa çocuğa, el kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır..." ifadelerine yer verdi.
- Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
- Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan'ın yeni 'doğal gaz müjdesi' sevinçle karşılandı
- Bakan Albayrak'tan flaş doğalgaz açıklaması: Nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı
- Kurtulmuş: Bilinen ya da görünen rezervlerden çok daha güçlüsünü çıkartacağız
- Ermenistan'ın kalleş saldırısından en acı kare! Anne kız aynı tabutta...