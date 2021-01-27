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27 Ocak 2021 Çarşamba 20:44:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 20:44:00

Sağlık Bakanlığı günün Kovid-19 tablosunu açıkladı

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 489 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 132 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 419 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 489 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1765 oldu, 8 bin 803 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi.

Etiketler : Türkiye Ağır hasta sayısı Kovid-19 tedavisi
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