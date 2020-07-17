Bakan Koca son durumu paylaştı: İyileşenlerin sayısı 199 bin 834'e yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 926 yeni COVID-19 tanısı kondu, 18 kişi yaşamını yitirdi. 1014 kişinin virüsü yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 199 bin 834'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son 24 saatte, 41 bin 215 yeni tip koronavirüs testi yapıldı. 926 kişi COVID-19'a yakalandı. 18 kişi vefat etti. 1014 kişi COVID-19'u yenerek taburcu oldu.

Böylece Türkiye'de toplam 4 milyon 191 bin 124 yeni tip koronavirüs testi uygulandı. Toplam vaka sayısı 217 bin 799'a yükseldi. Can kaybı ise 5 bin 458 oldu. İyileşenlerin sayısı da 199 bin 834'e yükseldi.

'VEFAT SAYILARINI AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran’da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz" dedi.