VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
300 yıllık altın varaklı el yazması Kuran-ı Kerim
Yerli ve milli olarak üretildi
Bakan Soylu'dan İBB teftişi açıklaması
TURKOVAC'ta sevindiren gelişme!
Bakan Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması
Öğrencisini döven öğretmen için yeni iddia!
O illerde yaşayanlar dikkat!
Ukrayna dünyaya ilan etti: Türk SİHA'sından üretmeye başladık
PKK imamlarına seçim talimatı!
Petrolün içinde keşfedildi! Parçalayabilecek
Mahremlere finansal darbe!
Milyonlarca dolar Türkiye'ye akacak!
60 milyon dolarlık dev işbirliği
Heyecanlandıran doğal gaz açıklaması
"Tarihte yeni bir sayfa açıldı"
160 yıl yaşayan Zaro Ağa'nın mezarı kaderine terk edildi
Soğuk hava şelaleyi dondurdu
Mehmetçik yılda 250 bin fidan dikiyor
Sınıfça kitap yazdılar, Geliri LÖSEV'e bağışlanacak
Bu kafenin patronu güvercin Guguk
Uzay madenciliği başlıyor
Dikkat eksikliğinin tedavisi mümkün
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 27 Aralık
27 Aralık 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 10:18:00

PKK imamlarına seçim talimatı! İddianamede dikkat çeken Demirtaş ayrıntısı

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Terör örgütü PKK ile bağlantılı Din Alimleri Yardımlaşma Derneği (DİAYDER) üyesi 23 kişi hakkında hazırlanan iddianamede HDP'nin tutuklu olan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ayrıntısına dikkat çekildi. Demirtaş'ın ziyaretinde DİAYDER'in seçim çalışmalarında üstleneceği rolün dile getirildiği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada PKK bağlantılı DİAYDER üyesi 23 kişi hakkında dava açılmıştı. Savcılığın soruşturmasında, sözde hocaların dernek mescidinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Kürt vatandaşları cihada çağırdığı, PKK'nın sözde hocalarının İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nde (İBB) gassal olarak işe alındığı ortaya çıkmıştı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, Selahattin Demirtaş ayrıntısı dikkat çekti.

PKK İMAMLARINA SEÇİM GÖREVİ

İddianamede, şu an tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın 2015 seçimleri öncesi PKK'nın sözde hocalarının örgütlendiği DİAYDER'i ziyaret ettiği belirtildi. Demirtaş tarafından 30 Nisan 2015'te derneğin İstanbul Şirinevler'deki binasına yapılan ziyarette HDP aracılığıyla DİAYDER üyesi sözde imamlardan beklentileri ve DİAYDER'in seçim çalışmalarında üstleneceği rolün dile getirildiği vurgulandı.

Toplantı sırasında salonda bulunan bir kadının PKK/KCK terör örgütünün simgesini taşıyan tülbent takarak, aslında toplantının PKK/KCK terör örgütü adına gerçekleştirildiği izlenimi vermeye çalışıldığına dikkat çekildi.

"HDP, CHP, İYİ PARTİ FARK ETMEZ"

Sabah'ın haberine göre, Savcılığın iddianamesinde mahkeme kararıyla telefonları dinlenen bazı şüphelilerin görüşme kayıtlarına (tape) da yer verildi. Şüphelilerden Mehmet Ş.'ye ait bir telefon görüşmesi şöyle:

Nusret K.: Cumhurbaşkanına oy verdiniz ya, Reis'e...

Mehmet Ş.: Ben vermedim. Kusura bakma.

Nusret K.: Bırak şimdi bunları. Diyarbakır'dan bütün sakallılardan nasıl oy geldiğini biliyoruz.

Mehmet Ş.: Yok yok, biz yan yana geldiğimizde konuşuruz. Ben asla vermemişim, vermem de...

Nusret K.: Helal olsun, eğer harbiden vermemişsen.

Mehmet Ş.: Ben geldiğimde sana künyemi okurum.

Nusret K.: Bana Reis'e oy vermedim; HDP'ye, Demirtaş'a oy verdim de başımın tacısın. Ona oy verme de ister HDP'ye ver.

Mehmet Ş.: Ben Sultanbeyli HDP adayıydım hocam.

Nusret K.: Heh şimdi oldu.

Mehmet Ş.: Heh tabi.

Nusret K.: Bana Reis'e oy vermedim, HDP'ye oy verdim de, İYİ Parti'deki kadının adı neydi, Meral'e oy verdim de, CHP'ye oy verdim de, bilmem kime oy verdim de, Reis'e oy verdim deme de ne dersen de...

Etiketler : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SEÇİM OY DEMİRTAŞ
Estetik sorusu kızdırdı

Estetik sorusu kızdırdı
Ben Safiye değilim

Ben Safiye değilim
Rolümü arkadaşıma verdim

Rolümü arkadaşıma verdim
Harikalar Diyarı perde açıyor

Harikalar Diyarı perde açıyor
Yoğun bakımlık oldu

Yoğun bakımlık oldu
‘Yol'a AKM'de prömiyer

‘Yol'a AKM'de prömiyer
‘Acayip' bir gala

‘Acayip' bir gala
‘Yargı'ya Kovid molası

‘Yargı'ya Kovid molası
Z kuşağı sevdi

Z kuşağı sevdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER