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15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:29:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:29:00

Petrolde yeni müjde Mereto'dan gelir

Kaynak: Yeni Şafak

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Terörden temizlenen Gabar ve Kato'dan petrol fışkırırken, yeni bir rezerv müjdesi Batman'dan gelebilir. 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda sondaj çalışmaları başladı. Öte yandan Mereto'da petrol keşfedilmesi durumunda TPAO yeni bir rekora imza atacak.

Yıllardır terör olayları ile Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde petrol denizine ulaşmasını engellediler. Kato, Cudi ve Gabar'da yapılan sondajlar ve bulunan petrol bunu gözler önüne sererken, yeni bir müjde için gözler Batman'a çevrildi.

Batman'da bulunan 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda sondaj başladı. Mereto'da kalitesi 25-30 gravite olan petrol keşfi müjdesinin gelmesi bekleniyor.

YENİ BİR REKORA İMZA ATACAK

Şırnak Gabar Dağı'nda 2 bin 200, yine Şırnak'ta bulunan Kato Dağı'nda ise 2 bin 900 metre rakımda petrol keşfedilmişti. Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Mereto'da sondaj yapılan alanda petrolün keşfedilmesi durumunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yeni bir rekora imza atmış olacak.

'HEYBELİ' YOL GÖSTERDİ

TPAO'nun alt kuruluşu olan TPIC tarafından yaklaşık 8 ay önce açılan kuyuda çalışmalar sürüyor. TPIC'e yol gösteren ise daha önce bu dağın eteklerinde açılan Heybeli-1 kuyusunda petrol izine rastlanması oldu.

GÜNLÜK 43 BİN VARİL

Bu sene itibarıyla PAO Batman Bölge Müdürlüğü'nün, bölgede sondaj arama çalışması yaptığı kuyu sayısı 64'e ulaştı. 64 kuyuda günlük ortalama 43 bin 200 varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor.

Etiketler : Kato Cudi ve Gabar PAO Batman Bölge Müdürlüğü Kato Dağı Şırnak Gabar Dağı
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