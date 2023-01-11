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11 Ocak 2023 Çarşamba 07:36:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 07:36:00

Ölümü bile dram

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Zihinsel engelli olduğu için ailesi tarafından dışlanan Zühal, 12 yıl boyunca ilgisiz kaldı. Kısa süre önce beslenme sorunuyla hastaneye kaldırılan küçük kız yaşamını yitirdi. Aile bu kez de cenazeyi kabul etmedi. Zühal'in son yolculuğu kimsesizler mezarlığında bitti!

Zihinsel engelli olduğu için ailesi tarafından dışlanan Zühal, 12 yıl boyunca ilgisiz kaldı. Kısa süre önce beslenme sorunuyla hastaneye kaldırılan küçük kız yaşamını yitirdi. Aile bu kez de cenazeyi kabul etmedi. Zühal'in son yolculuğu kimsesizler mezarlığında bitti!

ERZURUM'DAN ELAZIĞ'A NAKLEDİLMİŞTİ

Erzurum'da yaşanan dram duyanları kahretti. Doğuştan ağır zihinsel engelli Zühal G. (12), ailesi tarafından hiçbir zaman kabul edilmedi, ilgisiz bırakıldı. Kısa süre önce rahatsızlanan Zühal, Erzurum'dan Elazığ'daki bir bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu olan ve kısa süre kaldığı bakımevinden hastaneye kaldırılarak tedavi altına çocuğun midesinden PEG ile beslenmesine devam edildi.

NAMAZINI MEZARLIK ÇALIŞANLARI KILDI

Tedavisi sırasında hastanede hayatını kaybeden Zühal'in ailesi cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, Elazığ'daki kimsesizler mezarlığında defnedilmek üzere yola çıkarıldı. Asri mezarlıktaki camiye getirilen çocuğun cenaze namazı, mezarlık çalışanları tarafından kılındı. Cenaze dualar eşliğinde kimsesizler mezarlığına defnedildi. Görenlerin yüreği dağlandı.

Etiketler : Erzurum Zihinsel engelli Doğuştan ağır zihinse engelli Zühal G.
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