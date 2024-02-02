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NATO kararı sonrası ilk temas! Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü
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02 Şubat 2024 Cuma 21:29:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 21:29:00

NATO kararı sonrası ilk temas! Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü

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Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerinin gerçekleşmesi sonrası İsveç'in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, iki ülkenin Güvenlik Alanında İşbirliği Mekanizması'nı işletmeye başlatması gerektiğini ve İsveç'in terörle mücadelede Türkiye'ye gerekli desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Etiketler : Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı NATO üyelik süreci terörle mücadele Türkiye-İsveç ilişkileri bölgesel konular küresel konular
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