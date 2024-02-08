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08 Şubat 2024 Perşembe 22:35:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 22:35:00

Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : göçmen yakalandı Datça Muğla
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