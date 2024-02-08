Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 31 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- "Deprem bölgesi için 1 trilyon 28 milyar lira tahsis ettik"
- Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
- Murat Kurum'dan Başak Demirtaş açıklaması! "Bir yerden talimat mı geldi, baskı mı geldi?"
- AK Parti'den muhalefete yerel seçim cevabı! "Hepinizin haddini bildirmeye hazırız"
- Çip teknolojisinde Türkiye imzası: Önemli parça Türkiye'de üretilecek
- Katar ile JETCO Protokolü: Körfez'deki yatırımcıyı Türkiye'ye çekecek!