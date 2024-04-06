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06 Nisan 2024 Cumartesi 18:45:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 18:45:00

Muğla açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, durdurdukları lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalananlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : Datça Düzensiz Göçmen Muğla Açıkları
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