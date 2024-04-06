Muğla açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, durdurdukları lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yakalananlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- Tam yükte kalkış - iniş! Bayraktar TB3'ten bir başarı daha
- YSK'dan iki ilçede seçimleri yenileme kararı
- CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde 'Kent Uzlaşısı' krizi: İşçileri SMS'le kovdu!
- 'Bozdoğan-21' operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı
- Muğla açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
- Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde zincirleme kaza