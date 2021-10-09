MSB'den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

MSB'den Barış Pınarı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümü paylaşımı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Barışın Adı Mehmetçik. Barış, güven ve huzur için büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Barışın Adı Mehmetçik!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2021
Barış, güven ve huzur için büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla icra edilen Barış Pınarı Harekâtı'nın 2'nci yıl dönümünde; Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Kahraman Gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz.���� pic.twitter.com/3qKzelV26S
Videoda, Barış Pınarı bölgesindeki çatışmalarda mağdur olan sivillerin yardım çağrılarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölgede yaptığı operasyonlar ve yardım görüntüleri yer aldı.
Paylaşımda, bölgedeki sivillerin Mehmetçiğe teşekkür mesajlarına da yer verildi.
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