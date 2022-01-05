MSB: Saldırı hazırlığındalardı! 3 PKK'lı terörist öldürüldü
MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2022
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/V0OpryhvMy