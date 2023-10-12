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12 Ekim 2023 Perşembe 12:17:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 12:17:00

MSB kaynakları: Türk SİHA'sını düşüren uçak Ürdün'den kalktı

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada 252 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB kaynakları, Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşüren ABD uçağının İncirlik'ten kalktığına dair iddiaları yalanlayarak uçağın Ürdün'den kalktığını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadelesini yurt içinde ve yurt dışında başarıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda, son bir haftada gerçekleştirilen terör operasyonlarında 252 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1640, 2015'ten bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38 bin 983 oldu.

194 TERÖR HEDEFİ HAVA HAREKATIYLA VURULDU

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan hava harekatlarında, toplam 194 hedef imha edilirken, 229 terörist de etkisiz hale getirildi.

2023 yılında teröristler tarafından harekat bölgelerine 388 taciz atışı gerçekleşti. Mehmetçiğin karşılık vermesiyle 1 haftada 233 terörist etkisiz hale getirildi. Toplamda bu yıl 1246 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

YASA DIŞI GEÇİŞLER ENGELLENİYOR

Son bir haftada yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 637 şahıs yakalandı. Yine aynı dönemde 4 bin 731 şahsın hudutu geçmesi engellenirken, bu yıl 373'ü FETÖ'cü olmak üzere 9 bin 230 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de düşürülen Türkiye'ye ait SİHA, deniz mayınlarıyla mücadele yönelik üçlü girişiı ve Filistin'e yardım gönderilmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşüren ABD uçağının İncirlik'ten kalktığına dair iddiaları yalanlayarak "Uçağın İncirlik'ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil" yanıtını verdi. Kaynaklar, uçağın nereden kalktığına ilişkin soruya da "Uçak Ürdün'den kalktı" yanıtını verdi.

DENİZ MAYINLARINA YÖNELİK ÜÇLÜ GİRİŞİM

Türkiye-Romanya-Bulgaristan arasında kurulan üçlü girişimin nasıl işleyeceğine dair soru üzerine şunlar kaydedildi:

"Karadeniz'e kıyısı bulunan NATO üyesi üç ülkenin, deniz mayınlarıyla mücadeleye yönelik üçlü girişim kurması konusunda bir mutabakat söz konusu. Bunun çalışma usulleri ve kapsamının belirlenmesine yönelik önümüzdeki günlerde toplantılar yapılacak. Ve çok uzak olmayan bir zamanda bunlar kamuoyuyla paylaşılacak."

FİLİSTİN'E YARDIM GÖNDERİLMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin'e yardım gönderilmesine ilişkin açıklamalarına ilişkin, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır olduğunu belirtildi.

Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri terörist etkisiz SİHA düşme iddiası ABD uçağı kaynağı
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