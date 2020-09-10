MSB, Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı.
MSB'den yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin başarıyla devam ettiği belirtildi.
Bakanlık, tatbikattan yeni fotoğraflar paylaştı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/Fmmc1HETBk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2020
Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2020
Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz.
Bırakın kışlayı cephede bile,
Küfre düşmemiş Türk askeriyiz.����#MSB #TSK #ZaferHaftası #30AğustosZaferBayramı pic.twitter.com/gxbMllwViz
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