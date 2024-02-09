"Türkiye Yüzyılı'nın inşası için çalışıyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıl Dönümü Kutlama Etkinliği'nde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıl Dönümü Kutlama Etkinliği'nde açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Nice başarılara, nice yüz yıllara vesile olsun inşallah. Bahtiyarız. Çünkü 55 yıllık bir tarih birikim itibarıyla siyasi olgunluk çağımıza vasıl olduk.

55 yıllık maziyi müteyakkız bir hissiyatla kucaklayıp ezelden ebede coşkun nehirler misali akıyoruz.

Nice başarılara, nice yüz yıllara vesile olsun inşallah. Bahtiyarız. Çünkü 55 yıllık bir tarih birikim itibarıyla siyasi olgunluk çağımıza vasıl olduk.

55 yıllık maziyi müteyakkız bir hissiyatla kucaklayıp ezelden ebede coşkun nehirler misali akıyoruz. Desteği milletten zaferi Cenab-ı Allah'tan diledik. Tuzaklar kuruldu önümüze velhasıl çizgimizden sapmadık.

Mücadele mücadele tutunduk, zindan zindan tutulduk. Kimi zaman urgan doladılar boynumuza. Kimi zaman pusu kurdular karanlık köşe başlarında. Çok şükür yine baş eğmedik. Yine diz çökmedik. Yine geri dönmedik yolumuzdan.

MHP, 55 yıldır milli ve manevi değerlerin tamamını esas alarak siyasal ve toplumsal merkezin temsilcisi olmuştur.

Demokratik siyasi kültürü önde tutan bir siyaset ve yönetim anlayışının da yerleşmesinde öncü rol oynamıştır.

Milliyetçilik anlayışımız çağın ruhunu da kavramaktadır. Yaşa ve yaşat milliyetçiliğimizin manevi temelidir.

Tam bağımsız ve lider ülke Türkiye'nin tarih sahnesinde yerini alması için üzerimize ne düşüyorsa yapmanın azmindeyiz. 2053'te lider ülke ve süper güç Türkiye'nin inşasını uzun vadeli stratejik hedef olarak görüyoruz. Cumhuriyetin yeni yüzyılına Türkiye Yüzyılı damgası vurulması için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz.

"GELEN TÜRK ASRI, GELECEĞİN GÜCÜ TÜRKİYE'DİR"

Devir artık Türk devridir. Türk devri; adaletin, barışın, huzurun, güvenliğin, refahın, istikrarın yakın gelecekteki cazibe merkezi ve sivrilen adresidir.

Belini doğrultan tarih, düştüğü yerden ayaklanan coğrafya Türk Milleti'ne büyük imkanlar, eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Siyasette önceliğimiz istikrarlı, iddialı bir Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde oyun kurucu vasfıyla dünyanın barış ve huzuruna katkı vermesidir. 55 yıldır söylediğimiz şudur: Güçlü MHP, güçlü Türkiye demektir. Gelen Türk asrıdır, geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir.

"AYM MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

(Anayasa Mahkemesi)Hak ihlali kararlarıyla Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik ve tarihsel haklarına ölümcül darbeler vurduğunuzu ne zaman anlayacaksınız.

Anayasa Mahkemesi, artık milli güvenlik sorunudur. Böyle gidemez. Böyle bir mahkeme yapısı Türkiye'de yüksek yargı organları içinde yer alamaz

DEM'cilerin, DEM'lenmiş CHP'nin ve marjinalleşmiş yedeklerinin Anayasa Mahkemesini siyasi siper haline getirmeleri hukuk sistemine sürülmüş kara lekedir



Önümüzdeki dönemlerde gündeme alınması planlanan 9 ana başlıktan biri yeni Anayasa maddesi. MHP 100 maddelik anayasa çalışmasını tamamlamıştır.

Kimi zaman pusu kurdular karanlık köşe başlarında, kimi zaman fitne saçtılar boydan boya, çok şükür yine baş eğmedik, yine diz çökmedik, yolumuzdan dönmedik.