Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! İstanbul kavrulacak
Meteoroloji'nin son dakika açıklamasına göre, İstanbul başta olma üzere Türkiye'nin geneli sıcaktan kavrulacak. "Eyyam-ı bahur" sıcakları bugün pik noktaya ulaşacak. Uzmanlar, mecbur kalmadıkça "dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı. İstanbul'da hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İşte 3 Ağustos il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji 3 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "Eyyam-ı bahur"un etkisine girdi. Uzmanlara göre, "Eyyam-ı bahur" sıcaklarının bugün pik noktaya ulaşacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor. Saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş ışınlarına maruz kalınmaması için dışarı çıkılmaması uyarısı yapıldı. İşte detaylar...
Türkiye, dün itibarıyla Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "Eyyam-ı bahur"un etkisine girdi. Uzmanlara göre, "Eyyam-ı bahur" sıcaklarının bugün pik noktaya ulaşacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 4 ile 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İstanbul'da hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Meteoroloji'nin son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar, vatandaşların saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş ışınlarına maruz kalmaması gerektiğini ifade ediyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
EYYAM-I BAHUR NE DEMEK?
Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini gösteriyor.