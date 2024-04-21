VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
81 ilde Narkoçelik-13 operasyonu: 194 gözaltı
Sadece İzmir'de borç 100 milyar TL... CHP'li başkanlar CHP'li başkanlara enkaz devretti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
Yapay pankreasla hayata tutundular
Gazi mirasçılarına büyük onur
21 Nisan 2024 Pazar 07:22:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 07:22:00

Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

TBMM'de bu hafta gündem yoğun. Hafta boyunca Meclis'te 23 Nisan etkinlerine ilişkin kutlamalar yapılacak. Salı günü Genel Kurul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel oturum gerçekleştirilecek. Enerji alanında düzenlemeler getiren teklif de bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun. Meclis bu hafta 23 Nisan etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Salı günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Genel Kurulda özel oturum gerçekleştirilecek.

Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları oturumda 10'ar dakikalık konuşma yapacak. Akşam ise 23 Nisan resepsiyonu gerçekleştirilecek.

ENERJİ TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

Meclis Genel Kurulu'nda Çarşamba günü enerji alanındaki yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Teklif, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor.

Düzenlemeye göre; kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

FAHİŞ FİYATA AĞIR YAPTIRIM

Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri de var. Onlardan biri Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme olacak.

Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.

Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak.

Bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanan diğer teklif, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişiklikler içeriyor.

Etiketler : meclis gündem fahiş fiyat yaptırım
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Ekrana döndü

Ekrana döndü
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Formunu altın süte borçlu

Formunu altın süte borçlu
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX