Alman devi batıyor!

Lufthansa ikinci çeyrekte 1.5 milyar avro zarar ettiğini duyurdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisiyle mücadelede alınan tedbirler kapsamındaki seyahat kısıtlamaları, havayolu şirketlerini büyük zarara uğrattı.

Pandemiden ciddi şekilde etkilenen Alman havayolu şirketi Lufthansa, pandemi nedeniyle ikinci çeyrekte de 1.5 milyar avro zarar ettiğini duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80 düşerek yalnızca 1,9 milyar avroya ulaştı.

Geçtiğimiz aylarda bazı medya kuruluşları, Avrupa'nın ikinci en büyük havayolu şirketi olan Lufthansa'nın, yakında iflasını duyurabileceğini iddia etmişti.

Ancak, Avrupa Komisyonu haziran ayında, Alman hükümetinin krizin ortasındaki şirkete, 6 milyar avro ödenek sunmasını onaylamıştı.

(star.com.tr)