Virüs daha saldırgan

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yoğun bakımda yatan hastaların durumunun çok ağır olduğunu söyleyerek, “Özellikle son 2 aydır hastalık daha agresif seyrediyor” dedi. AKŞAM’a konuşan Tükek, yoğun bakım sürelerinin uzadığını belirterek, “Yoğun bakımdaki hastalarımızın akciğerleri toparlanmakta güçlük çekiyor. Entübe ettiğimiz hastalarımızı solunum cihazından ayırma işlemi zorlaştı. Son iki aydır özellikle bu durumda bir farklılaşma söz konusu. Ölüm oranları da ona paralel yükseliyor” dedi.



BUNUN İKİ NEDENİ OLABİLİR

Tükek, sözlerine şöyle devam etti: “Herkes hastalığı daha ağır geçirecek demiyoruz. Sadece yoğun bakımdaki ağır vakalar için böyle bir gözlemimiz oldu. Bu durumun nedenleri üzerine şunları söyleyebiliriz: Ya virüs, son dönemde özellikle hastalığı ağır geçirme potansiyeli yüksek olan kişileri efekte etti ya da yayılma hızıyla enfekte yapma kabiliyetini artırarak mutasyona uğradı.”

KISITLAMA EN İYİ YÖNTEM

Koronavirüsle mücadelede en iyi yöntemin kısıtlama ve korunma olduğunu belirten Prof. Dr. Tükek, “Mücadelede en iyi yöntem kısıtlamaların devamıyla vatandaşların korunma yöntemlerini artırmalarıdır. Vatandaşlarımızın kendilerini ve ailelerini bilim dünyasının öngördüğü şekilde koruması son derece önemli” dedi.