Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu! Danimarka polisi yardım etti
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Irak Büyükelçiliği önünde bir kadın, Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunan kişiye engel olmaya çalıştı. Kadının müdahalesiyle harekete geçen Danimarka polisi Kur'an-ı Kerim'i çirkin eylemde bulunmak isteyen İslam düşmanına yakması için geri verdi. İşte o skandal görüntüler...
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulunan bir kişiye yoldan geçen bir kadın engel olmaya çalıştı.
Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemeye çalışan kadın Danimarka polisiyle karşı karşıya geldi. Polis, kadına müdahale ederek, Kur'an-ı Kerim'i saldırı düzenleyen kişiye yakması için geri verdi.
Polisin Kur'an-ı Kerim'i yakması için izin vermesi saniye saniye kaydedilirken, skandal görüntüler büyük tepki topladı.
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