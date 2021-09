Kanatları yere basmayan festival TEKNOFEST

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı festivalde Türkiye'nin önemli savunma sanayii araçları da sahne aldı. Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali olarak tanımlanan TEKNOFEST yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin icatlarını da sergilediği festival birçok ilke de sahne oldu.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ilk kez bir festivalde halkla buluştu. Gökbey ise ilk gösteri uçuşunu festivalde yaparken birçok yeni teknoloji de ilk kez festivalde yer aldı. Festivalde, Akıncı, Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin de aralarında bulunduğu birçok yerli teknoloji büyük ilgi gördü. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "TEKNOFEST Türkiye'nin gelecek vizyonunun örneğidir. Yarın dünyada adından söz ettirecek girişimcilerimiz var" dedi.

5 MİLYON LİRA ÖDÜL

Varank "TEKNOFEST'te dereceye giren takımlara 5 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak. 2030 yılına kadar dünyada uçan arabaların pazar payı 320 milyar dolara ulaşacak. Teknolojiye yatırımlarımız devam edecek. Beraber tarih yazacağız" dedi.

GENÇLERE ÇAĞRI

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise gençlere çağrıda bulunarak "Çekinmeyin korkmayın... Çalışmaya devam edin. Ülkemizin aydın yarınları olan sizlere elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise "Türkiye'nin yarınlarını sizler inşa edeceksiniz. Bizlerin göreviyse sizlerin önünü açmak" diye konuştu.

SANCAR DA KATILACAK

Festival pazar sona erecek. HES kodu ile kayıt şartı olan festivale günlük 100 bin kişi alınacak. Festivale Nobel ödüllü Aziz Sancar da katılacak. Teknoloji şampiyonlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Sancar ödül verecek.

TEKNOFEST'in açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar tarafından yapıldı.

20 FARKLI ÜLKEDEN 254 BULUŞ YARIŞACAK

TEKNOFEST ile eşzamanlı olarak düzenlenen 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'21) da dün açıldı. TÜRKPATENT'in düzenlediği fuarda 254 buluş sergileniyor. Fuarın açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Fuarda 72 tanesi 20 farklı ülkeden olmak üzere 254 buluş bir manada yarışacak, bir manada da girişimcilerle buluşacak" diye konuştu.

YENİ İHA MOTORU İLK KEZ SERGİLENDİ

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), İHA'lar için geliştirilen Türkiye'nin ilk turbodizel havacılık motorunu sergiledi. TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, motorun Anka-S'in ihtiyacı için geliştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG da festivalde stand açtı. Böylece TOGG ilk kez bir festivalde halkla buluşmuş oldu.

ULUSLARARASI BİR MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TEKNOFEST ile birlikte eylülü "teknoloji ayına" çevirdiklerini belirten Varank, "TEKNOFEST'i sadece ülkemiz sınırları içinde tutamayacağız. İnşallah bir sonraki TEKNOFEST'te can Azerbaycan'da da bir ayağımız olacak ve TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getireceğiz . Bunu da siz değerli gençlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve her bir paydaşımızla yapacağız" diye konuştu. Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev de TEKNOFEST'in paydaşlarını ve Türk gençlerini tebrik etti. Nabiyev, "Çünkü onların böyle güçlü bir devleti var, her birine en iyi imkanı tanıyan bir devleti var" dedi.

İTİ QOVAN SÜRPRİZİ

TEKNOFEST'te Azerbaycan'ın Karabağ harekatında kullandığı yeni tip kamikaze insansız hava aracı İti Qovan sürprizi yaşandı. İti Qovan da festivaldeki yerini aldı.

AKINCI VE HÜRKUŞ'TAN ORTAK ŞOV

Festival kapsamında, Baykar tarafından üretilen "Akıncı" Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) (altta) ve TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlar kullanılarak tasarlanıp üretilen "Hürkuş" (üstte) uçağı gösteri uçuşu yaptı.

GÖKBEY'DEN ÖZEL UÇUŞ GÖSTERİSİ

Festival kapsamında Gökbey (üste) helikopteri ilk kez Atak (altta) helikopteriyle birlikte gösteri uçuşu yaptı. Festivalde gösteri uçuşları bugün de sürecek. Ziyaretçiler ayrıca gösterileri izlemenin yanında hava araçlarının simülatörlerini de deneyimleyebilecek.