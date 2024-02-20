Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06:23'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-02-20
Saat:06:23:17 TSİ
Enlem:38.03972 N
Boylam:37.48917 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/4zsNGUQXot@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi