Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06:23'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.