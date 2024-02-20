VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör propagandasına geçit verilmedi!
Şubat ayında 872,4 milyon TL SED ödemesi yapıldı
Feyza Altun Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi
Rus pilot ölü bulundu
VİOP'ta endeks kontratı güne 9.937,00 puandan başladı
Putin'den Kim Jong-un'a araba jesti!
20 Şubat 2024 Salı 06:35:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 06:35:00

Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

ABONE OL

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06:23'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Etiketler : kahramanmaraş elbistan deprem
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
Sevgililere hediye!

Sevgililere hediye!
Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı

Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı
Aile boyu müzik

Aile boyu müzik
Hayatını film yapmak istiyor

Hayatını film yapmak istiyor
Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk

Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk
Gizemli kutlama!

Gizemli kutlama!
Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü

Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü
Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi

Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX