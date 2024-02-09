MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu
09 Şubat 2024 Cuma 18:56:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 18:56:00
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist teslim oldu
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu
Detaylar geliyor...
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