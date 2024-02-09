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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist teslim oldu
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09 Şubat 2024 Cuma 18:56:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 18:56:00

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist teslim oldu

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MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu

MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu

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Etiketler : PKK terörist teslimi Irak sınırı Habur Hudut Karakolu
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