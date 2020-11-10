İçişleri Bakanlığı: Biri gri kategoride iki terörist ikna yoluyla teslim oldu
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 1'i gri kategoride yer alan 2 örgüt mensubunun teslim olduğunu duyurdu
İçişleri Bakanlığınca, 1’i gri kategoride yer alan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlar örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırdı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlıklarının çalışmaları sonucu 1’i gri kategoride yer alan 2 teröristin ikna yoluyla, güvenlik güçlerine teslim olduğu açıkladı.
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