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10 Kasım 2020 Salı 19:37:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 19:43:00

İçişleri Bakanlığı: Biri gri kategoride iki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 1'i gri kategoride yer alan 2 örgüt mensubunun teslim olduğunu duyurdu

İçişleri Bakanlığınca, 1’i gri kategoride yer alan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlar örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırdı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlıklarının çalışmaları sonucu 1’i gri kategoride yer alan 2 teröristin ikna yoluyla, güvenlik güçlerine teslim olduğu açıkladı.

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