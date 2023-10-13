Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Bulutlar Çetesi' suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen “Kafes Operasyonları” kapsamında “Bulutlar Çetesi” olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı mesaj...
Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes Operasyonları" kapsamında "Bulutlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli şahıs yakalandı.
Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız.
TEKİRDAĞ MERKEZLİ 8️⃣ İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN "KAFES OPERASYONLARI" KAPSAMINDA "BULUTLAR ÇETESİ" OLARAK BİLİNEN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 13, 2023
Düzenlenen operasyonlarda 2️⃣5️⃣ şüpheli şahıs yakalandı❗️
AZİZ MİLLETİMİZİN BİLMESİNİ İSTERİM Kİ HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN HALKIMIZIN... pic.twitter.com/2gUskfMByU
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