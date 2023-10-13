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13 Ekim 2023 Cuma 08:29:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 08:29:00

Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Bulutlar Çetesi' suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen “Kafes Operasyonları” kapsamında “Bulutlar Çetesi” olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı mesaj...

Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes Operasyonları" kapsamında "Bulutlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli şahıs yakalandı.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız.

Etiketler : operasyon suç çetesi Bulutlar Çetesi
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