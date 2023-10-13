Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Bulutlar Çetesi' suç örgütü çökertildi

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı mesaj...

Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes Operasyonları" kapsamında "Bulutlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli şahıs yakalandı.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız.