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10 Nisan 2024 Çarşamba 15:11:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 15:11:00

İBB'den yeni skandal! Bayraktar'a iftira atan isme resmen sahip çıktılar

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BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'a, “İsrail'e jet yakıtı sattıkları” iftirasını atan Evren Barış Yavuz'a Ekrem İmamoğlu'na bağlı İBB resmen sahip çıktı.

Ekrem İmamoğlu'na bağlı İBB, İPA'da görevli olduğu ortaya çıkan ve PKK yanlısı paylaşımları ile dikkat çeken Evren Barış Yavuz'a sahip çıkarak skandal bir açıklamaya imza attı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı sattıklarına dair iddiaları yayanların arkasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibinin olduğunu öne sürerek, "Bu PKK'lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim" dedi.

Ekrem İmamoğlu'na bağlı İBB İPA'da görevli olduğu ortaya çıkan ve PKK yanlısı paylaşımları ile dikkat çeken Evren Barış Yavuz hesabını kapatıp kayboldu.

İBB ise, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a "İsrail'e jet yakıtı sattıkları" iftirasını atan Evren Barış Yavuz'a resmen sahip çıktı.

IPA çalışanı Evren Barış Yavuz hakkında inceleme başlatması beklenen İBB , resmî X hesabından Haluk Bayraktar'a dava açacaklarını duyurdu.

İşte İBB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım;

Etiketler : ibb haluk bayraktar iftira
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