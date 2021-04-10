İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul tehdidi

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10 Nisan 2021 Cumartesi 09:29:00 - Güncelleme:10 Nisan 2021 Cumartesi 09:29:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yatırımcılara 'Kanal' tehdidi

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Kanal İstanbul projesinde geri sayım başlarken İBB Başkanı İmamoğlu, yatırımcıları “Bugünlerde projenin peşinde koşanlar, gelecekte af dileme ile kurtulamayacaklar” diyerek tehdit etti.

Kanal İstanbul projesinde ihale süreci adım adım yaklaşırken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihaleye girmeye hazırlanan yatırımcıları açık açık tehdit etti. İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin peşinde koşanların gelecekte af dileyerek kurtulamayacağını belirterek şöyle konuştu:

'KOLAY SIYRILAMAYACAKLAR'

"Hukukun önünde hesabını verirler. Bugün bu işe para vermenin peşinde koşanlar ya da 'ihaleydi, ne yapalım biz de almaya çalıştık' diyenler sadece basit bir şekilde süreçten sıyrılamazlar. Vatandaşın bu kadar karşı çıktığı bir meseleye hukukun önünde; ama ulusal, ama uluslararası düzeyde sektörlere ben uyarımı yapıyorum. Bu uyarımı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil; vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak yapıyorum. Vatandaş olarak buna hakkım var."

EYLÜL İSMİ MESAJ MI?

İBB, Kanal İstanbul projesine karşı bir animasyon video hazırladı. Videoda Eylül adlı genç bir kız üzerinden Kanal İstanbul eleştirisi yapıldı. Animasyon, "Eylül uyusun, siz uyanın" mesajıyla bitiyor. Kahramanın Eylül olması sosyal medyada "Sonbahar için mesaj mı veriliyor?" denilerek tartışma konusu edildi. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, önceki gün CHP'li bir kurmayın, "Hükümet istemese de 3 ay sonra seçime mecbur kalacak" açıklamasını köşesine taşımıştı.

Etiketler : ekrem imamoğlu ibb kanal istanbul tehdit
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