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12 Aralık 2023 Salı 16:40:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 16:40:00
Hakeme yumruklu saldırı! AK Parti, Faruk Koca'yı "ihraç" istemiyle disipline sevk etti
AK Parti, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Faruk Koca'yı "ihraç" talebiyle disipline sevk etti.
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