Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Sorun çözülürse eylemimizi durdururuz

Arslan, Öz Çelik-İş Sendikasının Çukurambar semtindeki yeni hizmet binasının açılışında, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen "Emek ve Adalet Yürüyüşü"ne değindi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın seçimden önce Türkiye'de ibretlik bir olaya imza attığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Bu kişi, seçim öncesinde işçileri ikna etmek için vaadlerini arkadaşlarımıza anlatıp, arkadaşlarımızın ikna olmadığını görünce noterden bir belge imzalıyor. Bu noter belgesini bütün işçilere dağıtmış. 'Ben seçilirsem hiçbir arkadaşımızı işten çıkartmayacağım, iş yerini değiştirmeyeceğim.' dediği bir noter belgesi var. Ne yazık ki 31 Mart'tan sonra 97 arkadaşımız işini kaybetti. Türkiye'nin değişik illerinde 700'e yakın Hak-İş mensubu işinden oldu. Maalesef CHP ve HDP'li bir kısım belediyelerde baskı ve tehdit politikalarıyla sendikalarımıza saldırdılar. Şu ana kadar 14 bin 500 kişi baskı ve tehditler sonucu sendikalarımızdan istifa ettirildi. Bunlara sessiz kalamazdık."

"Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil"

Kırmadan, dökmeden sendikal harekete örnek olacak bir hak arama mücadelesi yürüttüklerini dile getiren Arslan, "Mücadelemizi yürütüyoruz ama sosyal diyaloğu da ihmal etmiyoruz. Masada kalmaya çalışıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan çağrı yapıyorum; bizi duyun, bizi anlayın, bizi fark edin, ne istediğimizi görün, taahhütlerinizin arkasında durun. Söz namustur diyorsunuz, sözünüzün arkasında durun. Yarın 'bu sorunu çözelim' desinler, sorun çözülürse eylemimizi durdururuz. Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil." ifadelerini kullandı.

"Önemli olan verdiğiniz sözün arkasında durmak"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de işçilerin haklarını aramada sendikaların önemli olduğunu söyledi.

"Emek ve Adalet Yürüyüşü"ne desteklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"31 Mart öncesi bir siyasi partinin genel başkanı, 'Eğer biz adayımızın olduğu yerlerde seçimi kazanırsak namus sözü veriyoruz kimseyi mağdur etmeyeceğiz.' demişti. Bu sözün ne kadar geçerli olduğu seçimlerin ardından anlaşıldı. Bolu'da yeni seçilen başkanın kapının önüne konulan işçiler, haksızlığı protesto etmek için Bolu'dan Ankara'ya yürüyorlar. Vaatler önemli değil önemli olan vaatleri yerine getirebilmektir. Namus sözü veriyorsanız ve bunu hemen çiğniyorsanız o zaman bu halk sizin namus mevhumunuzu sorgular. Önemli olan verdiğiniz sözün arkasında durmaktır."

Programa, Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu, Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, sendika yöneticileri ve davetliler katıldı.

AA