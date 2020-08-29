Gürbulak Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu!

29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:43:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:44:00
Gürbulak'ta gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 70 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: IHA
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 70 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 70 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
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