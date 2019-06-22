Gecekondu sorununa Yıldırım çözüm

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın İletişim Ofisi’nden, gecekonduda yaşayan yüz binlerce vatandaşın sorunlarını çözüm müjdesi geldi. Yapılan açıklamada, “Gecekondu olarak nitelendirilen, geçmişte tapu tahsis belgesi almış İstanbullular ve Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup imar barışından faydalanan İstanbulluların tapularını, 2B vasfındaki arsaların satışında olduğu gibi makul bedel ve taksitle alabilmelerini sağlayacağız. Yine, Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup ilave kaçak kat yapmış ceza tutanakları tutulmuş olan hemşerilerimiz için de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla yeni bir düzenleme yapacağız. Bu düzenlemeyle birlikte ceza miktarlarını da bina maliyetinin yüzde 5-10'una çekeceğiz. Böylece hemşerilerimiz tapu sahibi olurken, önlerinde ilave bir maliyet olan kaçak kat cezaları da sorun olmaktan çıkacaktır” müjdesi verildi.

CEZALAR DÜZENLENECEK

Perpa esnafıyla bir araya gelen ve cuma namazını burada kılan Binali Yıldırım, yeni projeyle ilgili habercilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, “İmar barışı benim başbakanlığım döneminde çıkan yasadır. Bu yasa çerçevesinde Türkiye genelinde, 10 milyonun üzerinde vatandaş müracaat etti. Bunun 2 milyona yakını İstanbul'dan. İstanbul'da başka bir sorun var. Özal döneminde özellikle gecekondularla ilgili bir sorun. Tapu tahsis belgesi elinde bulunan ancak mülkiyeti Hazine'ye ait yerlerin tapularının verilmesi. Biz bununla ilgili çalışma yapacağız. Çalışmanın esası şu, bu arazileri Hazine'den belediye devralacak. Belediye uygun şartlarıyla hak sahiplerine bunları verecek. Tapuyu da hemen verecek. Yani gecekondu niteliğinde tapu tahsis belgesi olan konutlar tapuya dönüştürülecek. 30 yıldan beri devam eden bu çile sona erecek” dedi.

HEMEN TESLİM EDİLECEK

Yıldırım, İstanbul genelinde bir milyon civarında hak sahibinin bu statüde olduğunu belirterek, başvuru süreci hakkında ise “Önce tapu tahsis belgesiyle müracaat edecek. Hazine'nin yeri olanlar, önce Hazine'den belediyeye geçecek, daha sonra da hak sahibine uygun ödeme koşullarıyla, taksitlerle devri yapılacak. Tapusu teslim edilecek. Taksitler bitmeden değil, tapu hemen teslim edilecek. Bu uygulama bütün ilçelerde başlayacak” ifadelerini kullandı.

KİMSE TÜRKİYE'YE AYAR VEREMEZ

Binali Yıldırım, “Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlara en güzel cevabı millet vermiştir. Bundan sonra da vermeye devam edecektir” dedi. Yıldırım dün, Perpa Ticaret Merkezi’ni ziyaret etti. Burada konuşan Yıldırım, “Ülkemiz büyük bir tehditle karşı karşıya. S-400 alacağız. Diyoruz ki ülkemizi savunacağız kardeşim. Tehditler var, füzeler, roketler geliyor. Kilis’te, Hatay’da atılan roketlerle 71 vatandaşımız hayatını kaybetti. Savunmamızı yapacağız, diyoruz. 'Yapamazsınız' Siz verin. Vermiyor. Ne yapacağız, boyun mu eğeceğiz” diye sordu. Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta petrol arayamazsınız diyenlere ise “Peki diğerleri niye arıyor kardeşim? 'Efendim, siz Afrin’de, Cerablus’ta, El-Bab’da operasyon yapamazsınız. Siz Kuzey Irak’ta operasyon yapamazsınız. Suriye’nin kuzeyindeki terör kuşağını ortadan kaldıramazsınız.' Bize böyle işler sökmez. Bu millete bu işler sökmez. Bu milletin bir özelliği var, istiklal, bağımsızlık bizim karakterimizdir” diye tepki gösterdi.