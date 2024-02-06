FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 13 gözaltı kararı
Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen 1'i daha önce ihraç edilmiş, 11'i ilişiği kesilmiş askeri personel ile 1'i "mahrem imam" olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
- "85 milyonun kalbi deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte attı"
- "Afette kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabır diliyorum"
- "Devletimiz, her zaman ve her yerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek"
- "'Bir can daha kurtarabilir miyim' diyerek fedakarca çalışan arama kurtarma ekiplerine şükran borçluyuz"
- Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu
- Bakan Güler, Irak'a gitti