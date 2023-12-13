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Farelere sanal gerçeklik gözlüğü

Farelere sanal gerçeklik gözlüğü

ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nden bir ekip, özel tasarlanmış lensler ve minyatür ekranlar kullanarak Miniature Rodent Stereo Illumination VR (iMRSIV) adlı küçük bir sanal gerçeklik gözlüğü üretti.

Bilim insanları, fareler için sanal gerçeklik gözlüğü ürettiler. Bu sanal gerçeklik gözlüğü, yırtıcı bir kuş saldırısı sırasında farenin beyin aktivitelerinin ölçülmesini sağladı. Miniature Rodent Stereo Illumination VR (iMRSIV) olarak isimlendirilen sanal gerçeklik gözlüğü, bir farenin tüm çevresini simüle ediyor. Farelerin fiziksel tepkileriyle birlikte, saldırı anındaki beyin aktiviteleri de kayıt altına alındı. Hâl böyle olunca fare beyninin yırtıcı kuşların saldırılarından nasıl korunduğu da anlaşılmış oldu.