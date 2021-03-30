  • BIST
    1387.58
  • Dolar
    8,3124
  • Euro
    9,7770
  • Altın
    454,2490
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşte MHP'nin 5 hedefi
Bu kez çocukları hedef alıyor
Başkan Erdoğan'dan BM'ye aşı mesajı
Beklenen tarih açıklandı: Yerli sprey aşı müjdesi!
"Eren-12 Güleşli Operasyonu" başlatıldı
Öztürk Yılmaz, CHP seçmenine Kılıçdaroğlu'nu anlattı
Kandil operasyonunda çarpıcı detay
Yerli makineli tüfek PMT-76/57A göreve hazır
‘Site devletleri'ne devlet müdahalesi
Süveyş'e alternatif rota! Çin'den Londra'ya en hızlı yol orta koridor
İstanbul'da DHKP/C operasyonu! Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Kıbrıs için 6 ay ön hazırlık
Ailemiz büyüyor
Fransa'dan dizi için döndü
Cinsiyeti değil sağlığı önemli
Suçum olsa bedelini öderdim
Tadilat bitti sırada reklam var
Az temas mutasyon olasılığını azaltıyor
Sıcak çay kanser riskini 5 kat artırıyor
Virüse karşı en güçlü kalkan: doğru beslenme
Hareketsizlik kalın bağırsak kanserini tetikliyor
BEBEK BAKIMINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
Günlük Burç Yorumları
'Bir Bezelye Tanesi' protez kol olacak!
30 Mart 2021 Salı 11:43:00 - Güncelleme:30 Mart 2021 Salı 11:43:00

"Eren-12 Güleşli Operasyonu" başlatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak ve Siirt'te 1317 personelin katılımıyla "Eren-12 Güleşli Operasyonu" başlatıldı.

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Sirt İllerinde "EREN-12 GÜLEŞLİ" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.317) personel[(83) operasyonel tim]görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında 75 işbirlikçi yakalandı, 421 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Etiketler : EREN OPERASYONLARI PKK GÜNEŞLİ GÜNLER
Erkek popçuların çoğundan cesur!

Erkek popçuların çoğundan cesur!
Kızları için 27 yıllık semtini terk etti

Kızları için 27 yıllık semtini terk etti
Belgeselle role hazırlık

Belgeselle role hazırlık
Velayet duruşmasında ikinci raund!

Velayet duruşmasında ikinci raund!
Başarısı ABD basınında

Başarısı ABD basınında
Zehra'nın keyfi yerinde

Zehra'nın keyfi yerinde
Virüsü atlattı sete geri döndü

Virüsü atlattı sete geri döndü
Ticarette DESTAN yazacak

Ticarette DESTAN yazacak
Pandemi sonrası düğün var

Pandemi sonrası düğün var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER