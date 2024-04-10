"Sen bu devletin milletvekili değilsin"

Emniyet görevlisinin DEM'li vekile verdiği tepki gündem oldu: Sen bu devletin milletvekili değilsin

Siirt'te yaşanan itiraz sürecinde Siirt DEM Parti Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'a emniyet görevlisinin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

3 Nisan'da Siirt Adliyesi'ne girerek provokasyona niyetlenen Sarıtaş'ın karşısına Siirt emniyeti dikildi.

Görevli güvenlik güçlerine zorluk çıkartan Sarıtaş "Çekil önümden çekil. Önümden çekilir misin mesafeye dikkat et. Suç işliyorsunuz. Bu devletin polisleri senin değil." ifadeleriyle barikatı aşmaya çalıştı.

"SEN BU DEVLETİN MİLLETVEKİLİ DEĞİLSİN"

Bu sırada polislerin başındaki görevli Sarıtaş'ın bu tavırlarına cevap vererek, "Bana parmak sallama. Önünden çekilmiyorum. Almayın içeri. Sen de polislere yaklaşma, polislerden uzak dur. Se bu devletin milletvekili değilsin. Sen benim muhatabım değilsin." ifadelerini kullandı.

Görevlinin bu dik duruşu ve "Se bu devletin milletvekili değilsin" sözleri sosyal medyada gündem oldu.